Doskozil ist parteischädigend

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Burgenländer macht nicht nur Rendi-Wagner zu schaffen. Sondern mehr und mehr auch Michael Ludwig im Hinblick auf die Wien-Wahl. Der Bankskandal ist der Gipfel.

Vielleicht sollte er sich einfach nur auf burgenländische Probleme konzentrieren. Zu tun hätte er genug. Stichwort Commerzialbank Mattersburg. Das war eine Privatbank. Das Land hat die Kontrolle eines Mehrheitseigentümers laut „profil“ jedoch ausgelagert, es hat also weggeschaut. Wie man heute weiß, verlief schon die Gründung der Bank in den 1990er Jahren unter fragwürdigen Umständen. Nicht einmal hohe Zinsen in Zeiten der Nullzinspolitik haben in weiterer Folge auch nur irgendjemanden stutzig gemacht. Im Gegenteil: Selbst das landeseigene Regionalmanagement Burgenland (RMB) hat in freudiger Erwartung sein Geld zu dieser Bank getragen.