Doskozil-Comeback nach erneuter Operation

Burgelands-Landeshauptmann Doskozil, kehrte am Donnerstag, knapp zwei Wochen nach seiner siebten Kehlkopfoperation, in den Landtag zurück.

Doskozil musste sich erneut Operation an Kehlkopf unterziehen

Doskozil unterzog sich Mitte März im Leipziger Klinikum nach einer Standarduntersuchung erneut einer Operation aufgrund eines kleinen, gutartigen Gewebewachstums an der zuletzt behandelten Stelle. Sein Gesundheitszustand - eine seltene, jedoch harmlose Verdickung der Knorpelstruktur im Kehlkopfbereich - blieb unverändert, wie sein Büro mitteilte. Nach seiner Rückkehr ins Burgenland begann Doskozil zunächst, von zu Hause aus zu arbeiten. Im Landtag wird am Donnerstag unter anderem über das Gesetz zur Chancengleichheit diskutiert. Ebenfalls auf der Agenda steht der geplante Neubau des Gols Krankenhauses (Bezirk Neusiedl am See).