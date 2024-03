Nach erneuter Operation: Doskozil am Heimweg

Der Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Peter Doskozil, befindet sich nach seiner letzten Kehlkopfoperation auf dem Heimweg von der Leipziger Klinik zurück ins Burgenland.

In den nächsten Tagen wird der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) seine Arbeit von Zuhause aus fortsetzen und plant, ab der folgenden Woche wieder Termine in seinem Büro in Eisenstadt zu erfüllen, wie er am Mittwoch auf Facebook mitteilte.