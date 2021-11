Doskozil berät über Corona-Maßnahmen im Burgenland

Am Montag lädt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu Beratungen über die weitere Vorgehensweise in der Coronakrise.

Bei einem Treffen mit Experten soll am Vormittag besprochen werden, wie es angesichts österreichweit steigender Coronavirus-Fallzahlen im Burgenland weitergeht, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro des Landeshauptmannes. Die Ergebnisse sollen am Dienstag bei einer Pressekonferenz präsentiert werden.

Corona-Gipfel im Burgenland

Bei der Expertenrunde gehe es um den generellen Umgang mit der Coronakrise im Burgenland. Doskozil hatte derartige Gespräche bereits Anfang November beim Erreichen des Ziels der Impflotterie angekündigt. Er wollte die Lage in den burgenländischen Spitälern für ein bis zwei Wochen beobachten und danach darüber beraten, was die Entwicklungen für die Zukunft bedeuten. Zuletzt wurden im Burgenland 51 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, davon sieben intensivmedizinisch.