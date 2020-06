Doris Schmidauer unterzeichnete gemeinsam mit Vorgängerinnen Klimavolksbegehren

Am Montag hat Doris Schmidauer gemeinsam mit ihren Vorgängerinnen Margit Fischer und Margot Klestil-Löffler das Klimaschutzvolksbegehren unterzeichnet.

First Lady Doris Schmidauer hat am Montag gemeinsam mit ihren Vorgängerinnen Margit Fischer und Margot Klestil-Löffler in Wien das Klimaschutzvolksbegehren unterzeichnet. "Auch künftige Generationen haben ein Recht auf einen lebenswerten Planeten. Die Bewältigung der globalen Klimakrise fordert den vollen Einsatz von uns allen", erklärte die Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.