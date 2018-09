Dora hatte den besten Riecher: Wiener Rettungshunde sind weltmeisterlich

Gold und Silber bei Rettungshunde-WM: Wiener Feuerwehr-Rettungshunde holten Gold und Silber in der Sparte Fährtensuche und Gold in der Mannschaftswertung.

Insgesamt reisten 133 Hunde samt Hundeführer aus 26 Nationen an. Mit sechs Hunden und Hundeführern ging die Feuerwehr-Rettungshundestaffel an den Start. Die weiteste Anreise hatten Teilnehmer aus Japan, Südkorea, Mexiko und Taiwan.

Die Hunde mussten in der Sparte Fährte einer zwei Kilometer langen Spur folgen und in den Sparten Flächensuche und Trümmersuche innerhalb einer vorgegebenen Zeit in einer dicht bewachsenen Fläche oder einem Trümmergelände vermisste Personen aufspüren. Bei der Mannschaftswertung bildeten drei Hunde eine Mannschaft.