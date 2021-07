Doppel-Nachwuchs bei Nasenbären im Tiergarten Schönbrunn

Zwillinge sind bei Nasenbären keine Seltenheit - ihr Wurf besteht meist aus ein bis vier Jungtieren. "Bonita" und "Belize" kamen am 22. Mai im Wiener Zoo Schönbrunn zur Welt und tollen bereits herum.

Bei den Weißrüssel-Nasenbären im Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs im Doppelpack: Am 22. Mai sind Zwillinge zur Welt gekommen. Bei der Geburt sind Nasenbären blind und taub. Von der Nasenspitze bis zum Po messen sie ohne Schwanz nur rund zehn Zentimeter. In den ersten Wochen wurden die Minis in einem Nest versorgt, berichtete der Zoo am Donnerstag.