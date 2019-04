Donauzentrum und SCS locken rund um den Woman Day mit tollen Rabatt-Aktionen

In den Tagen rund um den Woman Day können Schnäppchenjäger die zahlreichen Angebote in der SCS und im Donau Zentrum nutzen. Viele Stores locken vom 3. bis 6. April mit Rabatten bis zu minus 30 Prozent.

VIP Mitglieder erhalten zudem am 3. und 4. April in den Einkaufszentren spezielle Goodie Bags, die mit erfrischenden Drinks, Stärkungen und Geschenken von Niemetz, Strongbow, Innocent, Tetesept, Cineplexx uvm. bestückt sind.

Außergewöhnliche Schnäppchen warten auf alle Besucher auch beim großen Blogger Sale am 6. April im Donau Zentrum sowie am 13. April in der Shopping City Süd, jeweils von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Zwölf bekannte österreichische Fashion-Blogger bieten alles an Mode, Accessoires, Schmuck und Co. an.