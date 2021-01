Donaustadt: Autolenker flüchtete vor Wiener Polizei

Die Wiener Polizei verfolgte gestern einen Mann, der sich weigerte bei einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Auf seiner Flucht ließ der Mann seine Jacke zurück, in der sich Cannabis befand.

Die Wiener Polizei wurde am Montag in der Wiener-Donaustadt auf einen Mann aufmerksam, der in einem Carsharing-Auto zu schnell in der Raffineriestraße unterwegs war. Der Autolenker missachtete die Anhaltezeichen der Beamten, indem er kurz langsamer wurde, jedoch anschließend beschleunigte. Dabei fuhr er auf der Nebenfahrbahn der Raffineriestraße entlang, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Biberhaufenweg. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.