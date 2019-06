Donauinselfest 2019: Stefanie Heinzmann startet mit Liebe und Flitter

Am Freitag hat das Donauinselfest 2019 gestartet. Auf der Ö3 Festbühne war bereits Stefanie Heinzmann zu hören.

Nach dem hohen politischen Besuch am Nachmittag - Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) absolvierte seinen Rundgang - stand ab dem frühen Freitagabend schließlich die Musik im Mittelpunkt des Donauinselfestes . Auf der am heutigen Tag von Ö3 bespielten Festbühne war etwa die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann zu Gast. Sie feierte am Fest ihre Wien-Premiere, wie sie verriet.

Stefanie Heinzmann brachte Liebe und Flitter nach Wien

Die einstige Castingshowgewinnerin machte vor allem in Deutschland Karriere. Das ist kein Wunder, ist sie doch einer der musikalischen Schützlinge von Stefan Raab. Sie hat ihre noch immer relativ neue, bereits fünfte Platte schlicht mit "All We Need Is Love" betitelt, der "Kalenderspruch schlechthin", wie sie kürzlich im APA-Interview befunden hat. Gleichzeitig sei das mit der Liebe auch eine ernste Sache, gab sie zu bedenken, wo doch viele Menschen mit Angstzuständen durch die Welt laufen würden.