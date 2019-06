Donauinselfest 2019: Die Highlights am Sonntag

Am Sonntag geht bereits der letzte Tag des Donauinselfestes 2019 über die Bühne. Hier findet ihr die Highlights vom letzte Tag des größten Open-Air-Festival Europas mit freiem Eintritt.

Am letzten Tag des 36. Wiener Donauinselfestes sollen noch einmal zahlreiche Highlights stattfinden. Jedes Jahr sorgen mehr als 200 nationale und internationale Musik-Acts, sowie über 600 Stunden an Musik-, Action-, Sport- und Fun-Programm dafür, dass das Donauinselfest zu einem einzigartigen Festival-Highlight wird. Als krönender Abschluss wird am Sonntag Revolverheld auf der Wien Energie/Radio Wien/Hitradio Ö3-Festbühne zu hören sein.