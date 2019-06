Donauinselfest 2019: Das Programm auf der Ö3-Bühne im Detail

Das Line-Up auf einer der beliebtesten Bühnen am diesjährigen Donauinselfest kann sich wieder mal sehen lassen - auf der Ö3-Bühne warten Highlights von Revolverheld bis Mando Diao. Welcher Act wann zu sehen ist? Alle Infos hier.

Zwei Tage lang wird die Ö3-Bühne am Donauinselfest 2019 in Wien wieder zur Homebase aller Hits, die man aus dem Radio kennt und bei denen man lauter dreht. Und das natürlich bei freiem Eintritt. Durch das Programm führen am Freitag und am Sonntag die Ö3-Moderatoren Robert Kratky und Elke Rock.