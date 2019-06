Donauinselfest 2019: Das Programm auf der Ebner-Eschenbach Bühne im Detail

Beim 36. Wiener Donauinselfest sollen besonders Künstlerinnen gefördert werden. Auf der neuen Ebner-Eschenbach Area soll Frauen-Empowerment verstärkt in den Mittelpunkt rücken.

Frauen-Empowerment soll beim kommenden Wiener Donauinselfestbesonders stark in die Öffentlichkeit rücken. "Daher setzen wir auch beim diesjährigen Rock The Island Contest noch einen drauf und geben zwei weiteren weiblichen Acts aus dem großen Pool an Einsendungen die Möglichkeit, vor Donauinselfest-Publikum zu spielen. Die neue Ebner-Eschenbach Area eignet sich dafür hervorragend", so SPÖ- Landesgeschäftsführerin Barbara Novak.