Dominic Thiem scheidet im Achtelfinale von Estoril gegen Richard Gasquet aus

Dominic Thiem unterliegt im Achtelfinale des ATP250-Turniers in Estoril Richard Gasquet und verpasst damit die Chance auf ein Weiterkommen.

Der 30-jährige Niederösterreicher, der in der Auftaktrunde sein erstes Tour-Level-Match der Saison gewonnen hatte, musste sich dem 37-jährigen, französischen Routinier Richard Gasquet nach 2:02 Stunden mit 4:6,6:7(6) geschlagen geben. Thiem vergab dabei bei 6:4 im Tiebreak zwei Satzbälle.

Thiem: "Keineswegs schlecht"

"Es war ok. Ich hatte ein solides Match am Montag und ein solides heute, es war keineswegs schlecht. Es hätte auch für mich ausgehen können, speziell der zweite Satz", sagte Thiem. Seine neu aufgetretenen Probleme mit dem seit 2021 lädierten Handgelenk habe er einigermaßen im Griff. "Es ist unter Kontrolle, aber es ist nicht gut und nicht, wie es vorher war. Aber ich kann damit umgehen."

Der langjährige Top-Ten-Spieler betonte erneut, dass er seinen Glanzzeiten mittlerweile nicht mehr nachtrauere. "Ich vergleiche mich nicht mehr mit mir selbst, als ich Top Ten war. Das funktioniert einfach nicht. Ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen, in der ich gerade bin", sagte der 30-Jährige. Für den ehemaligen Weltranglisten-Dritten geht es nun kommende Woche beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo weiter, wo er Qualifikation spielen muss.

Niederlage für Thiem

Gegen Gasquet setzte es im sechsten Duell die dritte Niederlage. Im ersten Satz kassierte Thiem im dritten Game das einzige Break zum 1:2, das auch schon die Entscheidung bedeutete. Thiem hatte in der Folge im ersten Durchgang mit seinem Aufschlag mehr Probleme als sein Gegner. Den ersten Satzball bei 4:5 konnte er noch abwehren, ehe sein im Ranking auf Platz 122 liegender Kontrahent nach 52 Minuten zum 6:4 ausservierte.

Satz zwei startete mit Break gegen Thiem, aber sofortigem Rebreak. Bei 4:4 wehrte Thiem zwei Breakbälle ab, danach folgten mehrere zu Null-Aufschlag-Games bis ins Tiebreak. In diesem hatte der Lichtenwörther die "Verlängerung" in einen dritten Satz auf dem Schläger, doch Gasquet nutzte seinen ersten Matchball zum 8:6.

Thiem hat zuletzt im vergangenen September zumindest zwei Matches im Hauptbewerb auf der ATP Tour gewonnen, als er in Astana das Viertelfinale erreicht hatte. In diesem Jahr ist ihm dies bisher nur in der Qualifikation für Brisbane gelungen.