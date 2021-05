Dokument zur Miliz-Mobilisierung kommt ins HGM Wien

Das Schriftstück zur erstmaligen Teilmobilmachung der Miliz ist für die Militärgeschichte Österreichs von großer Bedeutung, deswegen bekommt es einen Platz im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien.

Wegen der Coronapandemie wurde vor einem Jahr, exakt am 4. Mai 2020, Österreichs Miliz erstmals teilmobilgemacht. Dem Verteidigungsministerium ist dieses Ereignis so wichtig, dass das von Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) unterzeichnete Mobilisierungsdokument nun dem Heeresgeschichtlichen Museum übergeben wurde. Dort soll es einen besonderen Platz bekommen, wie es in einer Aussendung am Montag hieß.