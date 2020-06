DO&CO bietet mit "The Lazy Chef" Abholgerichte für zuhause

Ab Juli können beim Caterer DO&CO Gerichte für zuhause online bestellt werden. Die Speisen werden frisch zubereitet und warten in Abholstationen auf die Kunden.

Im Juli startet das Unternehmen in Wien mit einer neuen Vertriebslinie durch - es werden Abholgerichte für zuhause gekocht, wie die "Krone" in ihrer Samstagsausgabe berichtete.

"The Lazy Chef": DO&CO kocht ab Juli Essen für zuhause

Über eine App namens "The Lazy Chef" kann man dann dem Zeitungsbericht zufolge frisch zubereitete Gerichte wie etwa Pasta, Fisch, Sushi, Wiener Küche, Beilagen online bestellen und am selben Tag bis 22.00 Uhr abends abholen und zu Hause fertig machen.

"Wir haben 32 Großküchen weltweit, deren Kapazitäten können wir immer nutzen. Also werden wir Essen in DO&CO-Qualität für zu Hause anbieten", so Firmenchef Attila Dogudan. Wien werde der Testmarkt, da der Bekanntheitsgrad hier am höchsten sei. Bewährt sich das neue Gastro-Konzept, wird damit ins Ausland expandiert.