"Do Not Travel": Österreich auf roter Liste der USA

Die USA haben wegen der Coronavirus-Pandemie die Reisewarnungen der höchsten Stufe deutlich ausgeweitet und dabei auch Österreich auf die rote Liste gesetzt.

Für Österreich und etwa 100 andere Staaten gilt demnach "Do Not Travel" - die vierte und letzte, rote Stufe der Reisehinweise.

USA ruft höchste Reisewarnstufe für Österreich aus

Die US-Regierung hatte am Montag angekündigt, für etwa 80 Prozent der Länder werde in Kürze die höchste Stufe gelten. Auch Österreich warnt aufgrund der Pandemie seit geraumer Zeit vor Reisen in die USA.