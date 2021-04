DNA-Analysen zeigen Risiko für Bluthochdruck, Diabetes und Co.

Anhand von DNA-Analysen konnten niederösterreichische Forscher das Risiko ermittelt, welche Menschen ab einem gewissen Alter an Bluthochdruck, Diabetes oder Herzkrankheiten leiden.

Anhand von Erbgut-Daten vieler Menschen aus Großbritannien und Estland haben niederösterreichische Forscher deren Risiko ermittelt, ab einem gewissen Alter an Bluthochdruck, Diabetes oder Herzkrankheiten zu leiden. In Estland sollen die Risikoeinschätzungen über das Gesundheitssystem an die Patienten weitergegeben werden, um sie zu Vorbeugemaßnahmen zu motivieren, wenn rechtliche und ethische Fragen geklärt sind. Die Studie erschien im Fachmagazin "Nature Communications".

Keine direkte Beziehungen, aber Wahrscheinlichkeiten

Ein Team um Matthew Robinson vom Institute of Science and Technology (IST) Austria erstellte ein mathematisches Modell, um mit großen Mengen von DNA-Daten das altersabhängige Krankheitsrisiko für Personen zu berechnen. "Das statistische Modell kann keine direkten Beziehungen zwischen bestimmten Genen und dem Ausbruch einer Krankheit etablieren, liefert aber eine verbesserte Vorhersage der Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch der Krankheit", so die Forscher in einer Aussendung. Auf der Basis der Gene könne man demnach nicht mit Sicherheit vorhersagen, dass der Betreffende erkranken wird, aber seine Gefährdung abschätzen.