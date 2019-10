dm drogerie markt: Rückruf von Babynahrung

Es wird befürchtet, dass blaue Folienteilchen in das Produkt gelangt sein könnten.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist leicht auf dem Deckelrand zu erkennen. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte sind - wie dm per Aussendung mitteilt - nicht betroffen.

Blaue Folienteilchen im Produkt

Grund für die Verbraucherinformation: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in das oben genannte Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.01.2021 kleine, blaue Folienteilchen gelangt sein könnten. "Wir bitten Sie, das Produkt mit dem oben genannten MHD nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich erstattet", teilt dm via Pressemitteilung mit und führt weiter aus: "Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten." (Red., APA/OTS)