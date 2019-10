Diskussionen um Organtransplantationen am Wiener AKH: Kritik aus Athen

Das Wiener AKH ist derzeit mit schweren Vorwürfen anlässlich einer im Oktober durchgeführten Lungentransplantation konfrontiert. Griechische Spezialisten haben sich nun zu Wort gemeldet - für sie ist die Kritik "unverständlich".

Heftige Kritik an den Medienvorwürfen und eine Erklärung durch Eurotransplant forderte am Samstag der Präsident der griechischen Transplantationsorganisation, Andreas Karabinis, in einem der APA vorliegenden Brief. Darin wird bestätigt, dass der Eingriff in Wien auf dringendem Wunsch der griechischen Ärzte erfolgt sei.