Transplantationen am Wiener AKH: Chirurg meldet sich zu Wort

Am Samstag meldete sich nach den schweren Vorwürfen gegen das Wiener AKH der Chef der Universitätsklinik von MedUni Wien und AKH für Chirurgie, Walter Klepetko, zu Wort.

Klepetko, der in Wien eines der größten Zentren für Lungentransplantationen weltweit aufgebaut hat: "Wir haben seit Jahrzehnten an der Entwicklung von Lungentransplantationsprogrammen in Nachbarländern geholfen. Das ist öffentlich, publik und transparent - auch gegenüber der Eurotransplant - dargestellt worden. Wir waren maßgeblich daran beteiligt, dass Tschechien, Ungarn und Slowenien solche Programme haben. In Griechenland wurde der Start mit Lungentransplantationen im Juni mit unserer Hilfe vom Gesundheitsminister angekündigt. Die österreichische Botschafterin in Griechenland hat uns dazu gratuliert."

Fall einer 47-jährigen griechischen Patientin



In Medien wird beispielsweise angedeutet, dass es Anfang Oktober bei einer 47 Jahre alten griechischen Patientin, die in Wien die Lunge aus Griechenland erhalten hatte, zu Unregelmäßigkeiten gekommen wäre. Klepetko: "Das ist nicht richtig. Die Patientin wartete extrem dringlich auf eine Lunge wegen schnell fortschreitenden Lungenhochdrucks. Wir hatten die griechischen Chirurgen eineinhalb Jahre lang ausgebildet. Das erste für eine Transplantation in Athen zur Verfügung gestandene Organ war gerade für diese Patientin passend. Aber wegen der in diesem Fall extremen Komplexität des Eingriffes sahen sich sowohl die griechischen Kollegen als auch wir nicht in der Lage, damit das neue Programm in Athen mit einem derart schwierigen Fall zu starten."