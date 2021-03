Diskussion um Sparpakete direkt nach Pandemie nicht sinnvoll

Nach Meinung des Arbeitsministers Martin Kocher macht es keinen Sinn, gleich nach der Corona-Krise über Steuererhöhungen oder Sparpakete zu diskutieren.

Kocher: Rückführung der Staatsverschuldung weniger akut

In der Coronakrise habe der Staat viel Geld ausgegeben, um durch Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Beschäftigte das Einkommen zu sichern - im Unterschied zur Finanzkrise, wo mit den Staatshilfen Bilanzlöcher gestopft wurden, so Kocher. "Das Geld ist im Wirtschaftskreislauf, es wird im Moment noch nicht genug ausgegeben, weil es Unsicherheit und behördliche Schließungen gibt." Daher spreche einiges für einen steileren Aufstieg der Wirtschaft nach der Pandemie als nach der Finanzkrise. "Dann gibt es vielleicht gar nicht so die große Notwendigkeit über das Bezahlen von Krisenkosten rasch direkt nachzudenken. Für die Konjunktur wäre es nicht gut, wenn wir gleich nach der Krise, wenn es einen leichten Aufschwung gibt, schon über Steuererhöhungen oder über Sparpakete diskutieren", so der Arbeitsminister. Es gehe darum konjunkturgerecht rauszukommen und dann werde man sehen, wo wir in ein bis zwei Jahren stehen. "Dann wird die Diskussion entweder obsolet sein, oder wir müssen sie führen."