Diskussion um Bargeld-Zugang: Abheben oft nicht gratis

In Österreich sind derzeit über 9.000 Bankomaten verfügbar, doch nicht bei jedem kann Bargeld gratis behoben werden. Die Zahl der Standorte von Drittanbietern mit kostenpflichtigen Abhebungen hat zuletzt zugenommen.

Parlamentarier haben sich wieder der kostenlosen und wohnort- und bankzeitenunabhängigen Bargeldversorgung in Österreich angenommen.

In einem Hearing im Konsumentenschutzausschuss beklagte Gabriele Zgubic von der Arbeiterkammer Wien, dass der Zugang zum eigenen Bargeld aufgrund von Kontoführungsgebühren oder Zeilengebühren schon jetzt nicht wirklich kostenlos sei. Zudem habe sich die Bankomatdichte verändert. An etlichen Standorten sei Geldabheben nicht mehr gratis machbar.

Geld an 17 Prozent der Bankomaten nicht gratis, da von Drittanbietern

Im Herbst 2018 hatte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) befunden: Konsumenten, die an Automaten von Drittanbietern - also von anderen Finanzdienstleistern - abheben, erhalten dafür in Rechnung gestellte Gebühren nicht von ihrer Hausbank erstattet.