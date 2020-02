Dirigent Daniel Harding muss Opernball-Eröffnung absagen

Wegen eines Krankheitsfalles in der Familie wird James Conlon anstelle von Daniel Harding bei der Eröffnung des Wiener Opernballs dirigieren.

Aufgrund eines schweren Krankheitsfalles in der Familie muss Daniel Harding die musikalische Leitung der künstlerischen Eröffnung des Wiener Opernballs am 20. Februar kurzfristig absagen, berichtete die Wiener Staatsoper am Dienstag. An seiner Stelle übernimmt James Conlon.