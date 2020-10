Digitaler Mundpropaganda: Weiterempfehlungs-App WOCODEA gestartet

Die Corona-Pandemie macht es für Unternehmen zunehmend schwerer Wachstum zu generieren. Das im August gegründete Start-up WOCODEA schafft hier mit seiner gleichnamigen Weiterempfehlungs-App Abhilfe.

"Konkret wurde WOCODEA für WhatsApp und den Facebook Messenger entwickelt", erklärt Markus Nagl, Gründer und Geschäftsführer des Start-ups WOCODEA. Mitgründerin Paula Czeczil ergänzt: „Wir haben uns schon lange mit Neukundenakquise in einer zunehmend digitalen Welt beschäftigt. In Zeiten von Corona, in denen der persönliche Kontakt schwieriger wird, ist dieser Bedarf mehr denn je gegeben. Mit WOCODEA haben wir eine einfach handhabbare Lösung in die Welt gesetzt, die es Unternehmen ermöglicht, auf innovativem aber trotzdem vertrauensvollen Wege potenzielle Kunden anzusprechen.“

Mit digitaler Mundpropaganda wachsen

Die App, erhältlich für Apple- und Android-Geräte, ermöglicht mit nur einem Klick eine Weiterempfehlung für ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung an persönliche Kontakte – angefangen bei Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten bis hin zu Kollegen. „Nach Gesprächen mit mehr als tausend Verkäufern in den letzten Jahren wissen wir, dass dieser Weg besonders effektiv ist, weil echte Interessenten angesprochen werden. Die Erfolgschancen in der Akquise sind hoch und das Wachstum damit sehr effizient“, informiert Czeczil.

Vertrauen ist der Schlüssel

„Unser Leitgedanke lautet mit gutem Grund ‚connection by trust’, denn Vertrauen ist der Schlüssel im Vertrieb“, so Czeczil, die gebürtige Schwedin ist. Beide Länder sind nicht zuletzt für ihre digitale Affinität und ihre innovationsgetriebenen Unternehmen bekannt, was den Czeczil zufolge fruchtbaren Boden für WOCODEA bietet. Die App ist ab sofort in zwei Varianten am österreichischen und schwedischen Markt verfügbar. Für das schmalere Budget gibt es die App als „Easy-Growing“-Variante. Diese ist in erster Linie für Freelancer und Einzelunternehmen konzipiert worden. Die „Professional-Growing“-Variante beinhaltet erweiterte Features und ist insbesondere an Unternehmen gerichtet, die aufgrund ihrer Produktvielfalt mehrere Zielgruppen ansprechen. „Egal ob frisch gebackener Unternehmensgründer, Handwerker, Friseur, gut situierter Arzt oder Steuerberater – WOCODEA bietet für Dienstleister verschiedenster Branchen eine Chance, die Vertriebswege der digitalen Welt für sich zu nutzen“, so Nagl abschließend.