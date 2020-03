Digitale Lernmethoden für Hälfte der Lehrer Neuland

Wegen der Schulschließungen findet der Unterricht derzeit zum Großteil über digitale Kanäle statt, worauf sich viele Lehrer nicht vorbereitet fühlen.

Hälfte der Lehrer fühlt sich nicht auf digitales Lehren vorbereitet

Laut der OECD-Lehrerstudie TALIS (Teaching and Learning International Survey) fühlen sich 52 Prozent gar nicht auf den Einsatz digitaler Lernmethoden vorbereitet.

Alter der Lehrer spielt bei Kenntnissen große Rolle

Österreichische Pädagogen haben im Vergleich zum EU-Schnitt auch nur eher selten eine formelle Ausbildung zum Einsatz von IKT im Unterricht (40 Prozent gegenüber 53 Prozent im EU-Schnitt). Lehrer an Neuen Mittelschulen (NMS) absolvierten dabei laut der Studie häufiger eine solche als ihre Kollegen an den AHS-Unterstufen (43 Prozent gegenüber 36 an den AHS).