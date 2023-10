Digitale Amtswege in Österreich sehr beliebt

Die Österreicher nutzen gerne das Angebot der digitalen Amtswege.

80 Prozent der Befragten kennen das Portal des Bundes unter oesterreich.gv.at, so das Ergebnis der "eGovernment Monitor 2023"-Studie. Zum Vergleich: In der Schweiz waren es im Vorjahr 68 Prozent und in Deutschland 30 Prozent, die die jeweiligen nationalen Portale kennen.

Digitale Amtswege für 73 Prozent mit Vorteilen

Außerdem weist Österreich mit 70 Prozent die höchste Nutzungsquote bei E-Government Angeboten im "DACH-Raum" auf (Schweiz: 60, Deutschland: 56). 73 Prozent der Bürger und Bürgerinnen sehen der Studie zufolge in der digitalen Abwicklung von Behördenwegen einen Vorteil gegenüber dem physischen Weg. Für den "eGovernment Monitor 2023" wurden in Österreich und der Schweiz jeweils 1.000 Interviews durchgeführt, in Deutschland waren es 8.000 Befragungen. Seit 2012 liefert die Studie jährlich ein "umfassendes Lagebild" zur Nutzung und Akzeptanz digitaler Verwaltungsangebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hieß es aus dem Büro von Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Die vorliegenden Zahlen würden zeigen, "dass unsere E-Government-Services gut angenommen werden", zeigte er sich zufrieden.