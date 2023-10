Handy-Signatur wird im Dezember abgelöst

Ab dem 5. Dezember ersetzt die ID-Austria die Handy-Signatur vollständig. Digitalisierungs-Staatssekretär betont die höhere Sicherheit und die EU-Kompatibilität.

"Österreich hat eine sehr gute und starke Tradition was digitale Signaturen betrifft", befand Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) vor Journalisten am Dienstag.

Bereits 1,5 Mio. ID-Austria-Nutzer

Vollfunktion von ID-Austria nur durch Behörde

Der - schon seit längerem mögliche - Umstieg von der ID-Austria auf die Handy-Signatur soll laut Tursky einfach und niederschwellig erfolgen. Wer sich ab 5. Dezember in die bestehende Handy-Signatur einloggt, wird in wenigen Schritten sein Konto auf die Basisversion umstellen können. Die Vollfunktion der ID-Austria mit weit mehr Möglichkeiten kann aber nur durch eine Behörde freigeschaltet werden, da dazu die persönliche Identifizierung etwa über einen Pass erforderlich ist.

Gespräche mit Banken über Nutzung von ID-Austria

Über 400 öffentliche Services werden laut dem Staatssekretär via ID-Austria zur Verfügung gestellt. Dazu kommen bereits 68 privatwirtschaftliche Services. So sei man derzeit etwa mit Banken im Gespräch, um etwa die Kreditabwicklung mit der ID-Austria einfacher zu gestalten. Ein wichtiger Faktor bei der ID-Austria sei auch die Kompatibilität innerhalb der EU. So sei es damit etwa möglich, sich auf einer Universität im Ausland zu identifizieren.