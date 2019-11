dif20: Termin für 37. Donauinselfest in Wien steht fest

Das 37. Donauinselfest in Wien wird vom 26. bis 28. Juni 2020 stattfinden. Dabei handelt es sich wie immer um das letzte Wochenende vor den Schulferien in Wien.

Vom 26. bis 28. Juni 2020 wird das 37. Donauinselfest in Wien über die Bühne gehen. Besucher aus Wien und weit darüber hinaus, werden wieder zusammenkommen, um das größte Open-Air-Festival in Europa bei freiem Eintritt zu feiern. 2020 will das Fest wieder einmal beweisen: Wien ist bunt, vielfältig und hält zusammen.