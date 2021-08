Diesen Vorteil bringt Urban-Gardening mit sich

Urban Gardening spielt im sozialen Wohnbau eine Rolle. In Wien existieren bereits Gebäude mit Urban-Gardening-Beeten.

Urban Gardening: Dieses Konzept ist noch nicht allzu alt - und dennoch spielt es mit Blick auf den sozialen Wohnbau eine Rolle. Das geht aus einer Unique-Relations-Presseaussendung hervor. Leute, die zum Kreis der Mieter zählen, "können sowohl Blumen, Gemüse als auch Kräuter am Dach ihrer Wohnhausanlage anpflanzen sowie im Anschluss ernten und genießen", so die Aussendung.

Wien hat Gebäude mit Urban-Gardening-Beeten

Wohngebäude, die Beete vorweisen können, gibt es in Wien. In Favoriten steht eine "Wien-Süd"-Wohnhausanlage: "Durch das Konzept des Urban Gardenings am Dach der 'Wien-Süd'-Wohnhausanlage sowie durch eine vertikale Begrünung in dem dichtverbauten, urbanen Gebiet, kann so die Überhitzung des Gebäudes abgemildert werden und Energie für die Kühlung gespart werden."