Diesen Disney-Star datet Måneskin-Sänger Damiano David

Gerüchte gab es schon länger, doch nun macht das Paar es offiziell: Måneskin-Sänger Damiano David und Disney-Star Dove Cameron sind in einer Beziehung.

Nachdem sie bereits vor einigen Monaten küssend an einem Strand in Australien abgelichtet wurden und Dove Cameron die Band Måneskin teilweise auf ihrer Tour begleitete, war es ja bereits schon seit einiger Zeit so gut wie offiziell. Doch nun besteht kein Zweifel mehr, dann Måneskin-Frontmann Damiano David und Disney-Star Dove Cameron haben sich erstmals küssend und turtelnd auf einem roten Teppich gezeigt.