Diese Stars starben im Jahr 2018

Auch im Jahr 2018 mussten sich Fans von einigen ihrer Lieblingsstars verabschieden. Unter ihnen DJ Avicii oder Comic-Legende Stan Lee.

Trauer um Avicii, Stan Lee und Jens Büchner

Der schwedische Künstler, der mit den Singles “Wake Me Up”, “Hey Brother” und “Waiting For Love” die Spitze der Hitparade in Österreich erreicht hatte, wurde 28 Jahre alt. Er hatte 2016 seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit verkündet – wegen eines dichten Zeitplans, der “zu wenig Zeit für die reale Person hinter dem Künstler” lasse.