Diese Politiker sind in der Corona-Krise gefragt

Eine mediale Auswertung aller Beiträge in den österreichischen Tageszeitungen zeigt für Märzein klares Bild: In 1.560 Beiträgen wurde Sebastian Kurz erwähnt, dahinter finden sich Gesundheistminister Anschober und Innenminister Nehammer.

Hauptthema Coronakrise

Durch die seit Mitte März omnipräsente Coronakrise sind alle weiteren Themen im medialen Diskurs in den Hintergrund gerückt. Ist für Bundeskanzler Kurz zu Monatsbeginn noch die Flüchtlingsthematik an der griechisch-türkischen Grenze das mediale Top-Thema, stehen seit dem 10. März über 95 Prozent aller Beiträge, in denen er namentlich erwähnt wird, im Zeichen der Coronakrise.