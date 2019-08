Diese Parteien schaffen bundesweite NR-Wahl-Kandidatur

Am Freitag endet die Frist für die Parteien, ihre Landwahlvorschläge für die NR-Wahl, einzureichen. Voraussichtlich werden acht Parteien im Herbst am Stimmzettel stehen.

Möglicherweise acht Parteien werden am 29. September bundesweit zur Wahl stehen. Denn nicht nur die Grünen haben es geschafft, ausreichend Unterschriften in allen neun Bundesländern einzuholen, auch der KPÖ wird es gelingen. "Der Wandel" muss an den letzten beiden Tagen in Salzburg und der Steiermark noch einige Unterstützungserklärungen sammeln, GILT hat erst in Tirol und Vorarlberg genug.