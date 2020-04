Diese McDonald's-Filialen in Wien sind ab heute geöffnet

McDonald’s ist mit Montag, 20. April an ausgewählten Standorten in ganz Österreich zurück – so auch in Wien mit 12 McDrives. Im Umkreis dieser Standorte ist auch McDelivery wieder am Start.

Ab sofort sind 12 McDrive-Standorte in Wien für Gäste (Kernöffnungszeit 11 bis 20 Uhr) geöffnet – auch das Lieferservice McDelivery wird im Umkreis wieder angeboten. Das vorläufig reduzierte Produktangebot besteht aus klassischen Burgern wie dem Big Mac und dem Cheeseburger sowie Pommes Frites, Chicken McNuggets und Desserts.

Folgende Wiener Standorte haben ab 20.4. geöffnet:

McDrive Wagramer Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Leopoldauer Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Seestadtstraße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Heiligenstädter Straße, 9-23 Uhr, mit McDelivery bis 22.30 Uhr

McDrive Kaiser Ebersdorfer-Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Hietzinger Kai, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Margaretengürtel, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Brünner Straße, 10-22 Uhr, mit McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive Hernalser Gürtel, 9-0 Uhr, mit McDelivery bis 22.30 Uhr

McDrive Triester Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Hadikgasse, 10-22 Uhr, mit McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive Breitenleer Straße, 10-22 Uhr, mit McDelivery bis 21.30 Uhr

Ab 24.4. öffnet weiters:

McDrive an der A4, Haidequerstraße, 10-20 Uhr (ohne McDelivery)

Sicherheit hat Priorität

Die neuen Schutzmaßnahmen umfassen Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktlose Bezahlung an den McDrives und ergänzen die McDonald’s Hygiene- und Qualitäts-Standards. Für die Sicherheit der Mitarbeiter sorgen unter anderem ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz und optimierte Prozesse in der Küche.

Big Mac kommt kontaktlos nach Hause

Auch das Lieferservice McDelivery wird ab 20. April 2020 an vielen der Wiener Standorte wiederaufgenommen. Die Bestellung ist bei den meisten Standorten bis eine halbe Stunde vor McDriveSchließung möglich, die Abholung und Zustellung erfolgt wie bisher über den lokalen Lieferdienst mjam, der auch eigene Prozesse an die neuen Bestimmungen angepasst hat und damit eine kontaktlose Übergabe an der Haustür sicherstellt.