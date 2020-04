Ab Montag: Acht McDonald's Filialen in Wien sperren auf

McDonald's sperrt am Montag 70 Standorte in Österreich auf, acht davon in Wien. Bei den Filialen kann man über den Drive-In sein Essen abholen. Die Karte ist allerdings reduziert.

Ab Montag, 20. April, sperrt die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald's in Österreich schrittweise wieder auf. Laut "oe24" geht es zunächst um 70 McDrive-Standorte (davon 8 in Wien), wo das Essen mit dem Auto durch eine Durchreiche abgeholt werden kann, und außerdem um die Essenszustellung McDelivery.

Vorerst reduziertes Angebot

Kernöffnungszeiten der ausgewählten Autofahrer-Filialen seien von 11 bis 20 Uhr. Es werde vorerst ein reduziertes Produktangebot geben, vor allem der Klassiker von Cheeseburger bis Big Mac, wird ein McDonald's-Sprecher zitiert. Alle Mitarbeiter tragen Maske und jene, die mit Bargeld zu tun haben, auch Handschuhe.