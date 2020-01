Diese Handy-Spiele trainieren das Gehirn wirklich

Es gibt viele Handyspiele, die angeblich das Gehirn trainieren sollen. Jetzt haben Forscher aus New York und Kalifornien mehrere Games entwickelt, die tatsächlich Konzentration und Gedächtnis verbessern.

Sudoku war gestern - wer heutzutage seine grauen Zellen trainieren will, greift zu Handy spielen. Doch nur die wenigsten halten, was sie versprechen. Nun entwickelten US-Forscher drei Games, die tatsächlich Konzentration und Gedächtnis verbessern. Das sei sogar wissenschaftlich erwiesen.

Gwakkamole: In dem Spiel wird inhibitorische Kontrolle, also Impulse und gewöhnte Reaktionen auf Situationen, trainiert. Für Android und iOS .

All you can ET: Das Spiel trainiert kognitive Flexibilität. Man muss sich an neue Situationen anpassen und Ergebnisse aus vorherigen Szenarien berücksichtigen. Für Android.