Diese Corona-Regeln kommen auf Wintertouristen zu

Die Auflagen für Skifahren, Winterurlaub sowie Après-Ski sollen im anstehenden Corona-Winter strikter sein als 2020.

In Seilbahnen soll die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie eine FFP2-Maskenpflicht für alle in allen Stufen gelten. Für Gastronomie und Hotellerie wird ebenfalls ein 3G-Nachweis erforderlich sein, ab Stufe 3 zählt beim Testen nur noch ein PCR-Test, gab Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Montag bekannt.