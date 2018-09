Diese Autoren sind für den Österreichischen Buchpreis 2018 nominiert

Insgesamt zehn Titel wurden für den Österreichischen Buchpreis, der Anfang November zum bereits dritten Mal vergeben wird, nominiert. Mehr dazu hier.

Bisher nur Buchpreis-Gewinnerinnen

Für den mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis sind Ljuba Arnautovic (“Im Verborgenen”), David Fuchs (“Bevor wir verschwinden”) und Marie Gamillscheg (“Alles was glänzt”) nominiert. Am 18. Oktober, 19 Uhr, lesen die Drei in der Bibliothek der AK Wien, in der Prinz Eugen Straße 20-22.