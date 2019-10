Diese Affenart frisst Ratten

Sensationsfund: Ratten-fressende Affenart in Malaysia entdeckt.

Der Schweinsaffe , eine Makakenart aus Südostasien, hat in Malaysia keinen sonderlich guten Ruf. Er gilt als Plantagenschädling, vor allem wenn es um die Gewinnung des kritisch zu sehenden Palmöls geht. Laut WWF befindet sich in zahlreichen Supermarkt-Produkten Palmöl.

Für Palmöl-Plantagen wird vor allem in Südostasien im großen Stil Tropenwald abgeholzt. Die Plantagenbesitzer kämpfen dort vor allem mit Ratten. Doch nun könnte das Tier in der Gunst der Landwirte steigen - dank einer Entdeckung von Forschern der Univeristät in Leipzig.