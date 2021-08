Diebstahlversuch? Polizei ging in Simmering gegen drei Polen vor

Wagenheber, Werkzeug und Holzwürfel: Das ergab die Durchsuchung von drei Polen und deren Fahrzeug in Wien-Simmering. Nachdem die Polizei zuvor ein Fahrzeug ohne Reifen - dafür aber Holzwürfel - gefunden hatte, wurden die Männer vorläufig festgenomen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden in der Nacht auf Montag zu einer Alarmauslösung im 11. Bezirk in Wien gerufen - und bemerkten vor Ort einen Kastenwagen, dessen Tür offen stand. In dem Gefährt waren drei Polen im Alter zwischen 22 und 34 Jahren, die erklärten, dass sie sich ausruhen würden, um später die Rückkehr nach Polen fortzusetzen. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.