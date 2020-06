Zehn der gestohlenen Audi wurden in Polen sichergestellt.

Diebstahlserie von Audis in NÖ geklärt: 670.000 Euro Gesamtschaden

Eine zwölfköpfige Bande soll in den vergangenen Monaten insgesamt 26 Pkw der Marke Audi in Niederösterreich gestohlen haben. Neun Personen befinden sich bereits in Haft.

Niederösterreichische Kriminalisten haben einer polnischen Bande das Handwerk gelegt, der 26 vollendete und fünf versuchte Diebstähle von Autos der Marke Audi in neun Bezirken des Bundeslandes zur Last gelegt werden. Die Taten wurden von September 2019 bis Jänner 2020 verübt. Neun von zwölf Beschuldigten sind nach Angaben vom Freitag in Haft.

Bande nutzte Funkstrecken-Verlängerer für Pkw-Diebstähle

Laut Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, hatten sich die Täter sogenannter Funkstrecken-Verlängerer bedient. Mit den mehrere Tausend Euro teuren Geräten könne die Elektronik von Fahrzeugen überlistet werden, die mit Keyless-Go-Systemen ausgestattet sind. Die Diebstähle würden "schnell und unkompliziert" erfolgen.

Haijawi-Pirchner wies in einer Pressekonferenz auch darauf hin, dass die Beschuldigten im Alter von 23 bis 59 Jahren über Messenger-Dienste und Internet-Telefonie kommuniziert hätten. Das sei für die Polizei nicht zu überwachen, weil es dafür keine rechtliche Möglichkeit in der Strafprozessordnung gebe.

26 Autos der Marke Audi gestohlen: 670.000 Euro Gesamtschaden

Den entstandenen Gesamtschaden bezifferte der LKA-Chef mit 670.000 Euro. Zehn der gestohlenen Audi im Wert von 285.000 Euro seien in Polen sichergestellt worden.

Die Diebstahlserie hatte Mitte Jänner ihr Ende. Damals waren vier Beschuldigte mit zwei zuvor im südlichen Niederösterreich gestohlenen Audi im Burgenland angehalten worden. Unter ihnen waren auch die Techniker, die imstande sind, entsprechende Manipulationen an der Elektronik durchzuführen, um Fahrzeuge starten zu können. Zudem wurden Funkstrecken-Verlängerer sichergestellt, so Haijawi-Pirchner.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach bei der Pressekonferenz von "komplexen Fällen". Er strich die internationalen Ermittlungen heraus, die zur Klärung der Diebstähle geführt hätten.