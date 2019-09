Diebisches Pärchen in Wien-Fünfhaus gefasst

Ein Pärchen ließ am Donnerstagabend einige Parfüms aus einem Geschäft in Wien-Fünfhaus mitgehen, wurde dabei aber beobachtet. Der Zeuge rief die Polizei, die die beiden festnehmen konnten.

Ein Zeuge beobachtete gestern Abend, wie zwei Personen in einem Geschäft auf der äußeren Mariahilfer Straße in Wien-Fünfhaus einen Diebstahl begingen. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten beide Tatverdächtige (32, 41) in einer U-Bahn anhalten.