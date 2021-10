Zwei Diebinnen wurden in Floridsdorf festgenommen

Zwei Diebinnen wurden in Floridsdorf festgenommen ©APA (Sujet)

Diebinnen-Duo bedrängte und bestahl 61-Jährige in Wien-Floridsdorf

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Geschäft in Wien-Floridsdorf zu einem Taschendiebstahl. Die beiden Diebinnen tricksten ihr 61-jähriges Opfer aus - kamen damit jedoch nicht davon.

Ermittlern der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelang es im Rahmen einer Schwerpunktstreife am Dienstag gegen 14:15 Uhr zwei mutmaßliche professionelle Taschendiebinnen auf der Floridsdorfer Hauptstraße festzunehmen.

Diebinnen-Duo ging trickreich vor - Festnahme

Die zwei Bulgarinnen im Alter von 45 und 50 Jahren wurden auf frischer Tat beim Handtaschendiebstahl erwischt. In einem Bekleidungsgeschäft habe eine der Frauen das Opfer bedrängt, während die Komplizin den Moment genutzt und die Geldbörse aus der Handtasche der 61-Jährigen entwendet habe. Die beiden Frauen wurden von den Polizisten angehalten und festgenommen.

Präventionstipps der Wiener Polizei

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang: Beim Taschendiebstahl werden unterschiedliche Tricks angewendet - meist gehen die Taschendiebe mit ihrem Opfer auf "Tuchfühlung". Erst wird es an-

gerempelt, dann bestohlen.

Empfehlung der Kriminalprävention:

Tragen Sie niemals viel Bargeld bei sich.

Verteilen Sie Ihre Wertsachen auf mehrere Taschen.

Bewahren Sie die Geldbörse in vorderen Hosen- oder Innentaschen auf.

Tragen Sie Ihre Handtasche, Fotoapparat usw. an der Körpervorderseite. Seien Sie vorsichtig bei Handtaschen mit Magnetverschlüssen.

Seien Sie im Gedränge besonders vorsichtig, besonders dann, wenn

sich jemand dicht an Sie drängt.