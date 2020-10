Diebin in der Wiener Taborstraße gefasst

Die Polizei konnte am Donnerstag eine Diebin in der Taborstraße festnehmen. Die 20-Jährige soll gestohlene Kleidung und anderes Diebesgut mit sich geführt haben.

Eine Zeugin alarmierte am Donnerstag gegen 10 Uhr die Wiener olizei, weil sie eine Frau in der Taborstraße bei einem Ladendiebstahl beobachtete. Die 20-jährige Slowakin stahl eine Hose von einem Kleidungsständer, der sich außerhalb eines Bekleidungsgeschäfts befand und flüchtete anschließend.

Weiteres Diebesgut sichergestellt

Die alarmierten Polizisten hielten die Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts an. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte die gestohlene Hose und weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden, welches die Frau in einem Rucksack mitführte. Die 20-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.