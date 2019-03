Diebesbande für mindestens 15 Einbrüche in Wien verantwortlich

Bereits Anfang November wurde einer vermeintlichen Diebesbande in Wien das Handwerk gelegt. Nun wurden den Männern mindesten 15 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen.

Wie VIENNA.at bereits am 07. November berichtete, gelang es Ermittlern des Landeskriminalamts Wien nach der Vernehmung eines 20-jährigen Mannes, zwei weitere Tatverdächtige in Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl in Wien-Brigittenau auszuforschen und schließlich auch festzunehmen.