Diebes-Duo stahl zwei E-Scooter in Wien-Penzing

Am Mittwochnachmittag verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf, nachdem er einen Mann und eine Frau beim Diebstahl von zwei E-Scootern beobachtet hatte, die mit Fahrradschlösser gesichert waren.

Der Coup wurde gegen 13:00 Uhr in der Bahnstraße in Wien-Penzing beobachtet. Das Duo, eine 31-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann, wurde kurz darauf in der Nähe des Tatortes von Polizisten der Polizeiinspektion Storchengasse festgenommen.