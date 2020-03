Diebes-Duo stahl Europaletten von Wiener Baustelle

Am Sonntagabend beobachtete ein 41-jähriger Zeuge zwei Männer beim Einladen von Europaletten von einer Baustelle in Wien-Favoriten in einen Lkw. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei.

Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten den Lkw anhalten und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. In dem Fahrzeug waren ein 38- und ein 39-jähriger Mann aus Rumänien.

Festnahme nach Verdacht des Einbruchdiebstahls