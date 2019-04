Diebe wollten Trainingsanzug stehlen: Festnahme in Wien-Liesing

Am Dienstagnachmittag schnappte die Polizei zwei mutmaßliche Ladendiebe in Wien-Liesing, nachdem sie zuvor einen Trainingsanzug in einem Sportfachgeschäft gestohlen hatten.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing wurden am 2. April gegen 13.30 Uhr wegen mutmaßlichen Ladendieben alarmiert. Ein 28-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau sollen in einem Sportfachgeschäft in der Breitenfurter Straße einen Trainingsanzug gestohlen und anschließend die Flucht ergriffen haben.

Liesinger Polizisten schnappen mutmaßliche Diebe Der Mann stieg in ein Fahrzeug und die Frau flüchtete zu Fuß. Beamte hielten das Fluchtfahrzeug im Bereich der Brunner Straße an. Darin befanden sich der 28-Jährige und ein weiterer 40-jähriger Tatverdächtiger. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden Säcke voller Kleidungsstücke (in verschiedenen Größen), Gartenhandschuhe und ein Brecheisen sichergestellt.

Kurze Zeit später gelang es der gleichen Funkwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lehmanngasse die zu Fuß geflüchtete Tatverdächtige im Bereich des Liesinger Platzes anzuhalten. Die Frau wies sich mit einem fremden Reisepass aus, der ebenfalls sichergestellt wurde.