Dieb von Post-Abholschein erbeutete Luxus-Shirt: Hinweise erbeten

Im Sommer hat ein Dieb eines Abholscheins einer Paketsendung in Wien-Neubau eine fette Beute gemacht. Nun wird nach ihm gefahndet.

Der Dieb eines Abholscheins einer Paketsendung hat im Sommer in Wien-Neubau fette Beute gemacht. Der unter Verdacht stehende Mann soll am 9. Juli einen Postkasten in der Burggasse aufgebrochen und den gelben Zettel entwendet haben. Damit holte er die Paketsendung in der Postfiliale in der Zieglergasse ab. Darin befand sich ein T-Shirt der Luxusmarke Gucci im Wert von 350 Euro.